Sohu рассказало о способном уничтожить за 15 минут Вашингтон российской ракете «Авангард»

Китайские эксперты издания Sohu рассказали о том, что на вооружении у России имеется гиперзвуковая ракета, которая способна всего за 15 минут уничтожить Вашингтон. Речь идет о ракете «Авангард». Об этом сообщает «Рен ТВ».

Негласно данную ракету еще называют «билетом в один конец». Авторы утверждают, что «Авангард» способна пройти сквозь любые оборонительные системы противника и в течение короткого времени нанести по жизненно важным целям уничтожающий удар.

Как известно, одним из самых важных параметров для ракеты является ее скорость. В этом направлении, по мнению Китая, Россия давно вырвалась вперед. Гиперзвуковая ракета «Авангард» по истине считается самым быстрым средством сдерживания, которым обладает российская армия.

Напомним, что испытания данного оружия начались в 2016 году в Оренбурге. Как сообщили китайские обозреватели, скорость ракеты достигает 9 Махов. Отметим, что гиперзвуковыми являются снаряды, которые набирают скорость более 6 Махов.

Однако главным преимуществом «Авангарда» является преодоление любых современных систем противовоздушной обороны. Перехватить снаряд на такой скорости просто невозможно.

Но самое фантастическое то, что 9 Махов не является пределом для данных ракет. После модернизации «Авангард» стал разгоняться до 27 Махов, что эквивалентно 30 тысячам километров в час. Эти цифры больше первой космической скорости.

Напоследок эксперты подсчитали, что в случае конфликта между Россией и США, ракета успеет за 15 минут добраться до Вашингтона и сровнять его с землей.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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