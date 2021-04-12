СМИ узнали о том, что Зеленский предложил Эрдогану 50% акций «Мотор Сич»

Сегодня, 00:14

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СМИ узнали о том, что Зеленский предложил Эрдогану 50% акций «Мотор Сич»

Украинские СМИ узнали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Стамбул десятого апреля сделал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану предложение, от которого тот вряд ли сможет отказаться.

Как пишет портал Mind.ua со ссылкой на «одного из ветеранов предприятия», украинский лидер предложил своему турецкому коллеге половину акций (50 процентов) недавно национализированной двигателестроительной компании «Мотор Сич».

Собеседник издания подчеркнул, что Турцию такая перспектива привлекает, так как Анкаре остро необходимы двигатели для производства беспилотников и реализации ракетной программы.

«Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций «Мотор Сич» туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% «плюс» 1 акция или 50% «минус» одна акция», — рассказал источник.

Он добавил, что все разработки украинского предприятия сейчас строго засекречены, они принадлежат к категории государственной и коммерческой тайны.

«Мотор Сич», как ранее прознали СМИ, уже в течение определенного времен изготавливает двигатели АИ-450С. Их предприятие поставляет в Турцию для производства беспилотников Akinci.

Украинские власти национализировали «Мотор Сич», как полагают некоторые аналитики, под влиянием США. В Вашингтоне опасались, чтобы акции предприятия не оказались у Китая, который добивался их в течение четырех лет.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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