Появилось видео перехвата российского «Искандера» израильским комплексом «Barak-8»

Сегодня, 13:19

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Появилось видео перехвата российского «Искандера» израильским комплексом «Barak-8»

В сети опубликовали видео пуска зенитной управляемой ракеты-перехватчика, которая сбила российскую ракету «Искандер» над Нагорным Карабахом. Ролик опубликовали военнослужащие Азербайджана.

Пуск «Искандера» был произведен Арменией незадолго до окончания военных действий в Нагорном Карабахе. В Азербайджане утверждают, что ракета была направлена на Баку, но цели своей не достигла, поскольку была сбита управляемой ракетой-перехватчиком израильского комплекса «Barak-8».

В целом же, за весь период боевых действий в НКР с сентября по ноябрь минувшего года этот ЗУР был использован всего несколько раз.

И именно «Barak-8» был использован для нейтрализации «Искандера», хотя азербайджанские военнослужащие располагали и приобретенным у России зенитно-ракетным комплексом С-300 «Фаворит».

Издание АвиаПро полагает, что это видео может сильно подпортить репутацию российского вооружения. Тем более что для перехвата использовался не самый эффективный израильский ЗУР.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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