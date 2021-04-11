Журналисты Le Monde объяснили, какую выгоду Зеленский хочет извлечь из ситуации в Донбассе

Сегодня, 08:14

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Журналисты Le Monde объяснили, какую выгоду Зеленский хочет извлечь из ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский

Авторы французского издания Le Monde объяснили, чем для президента Украины выгодна война на Донбассе. Об этом сообщает «ИноСМИ».

После того, как украинский лидер Владимир Зеленский занял пост президента, он заявил о своих планах, среди которых было возобновление диалога с Россией. Однако все изменили выборы в США. Когда Белый Дом занял Джо Байден, Киев был вынужден занять крайне жесткую позицию по отношению к Москве. По этой причине Украина начала активно готовиться к войне на Донбассе.

Неделю назад Зеленский заявил, что единственный способ закончить войну на Донбассе – это вступление Украины в НАТО. Спустя 2 дня после этого он прибыл на передовую к украинским бойцам. Однако еще месяц назад украинский президент заявлял, что стратегия страны нацелена на реинтеграцию Крыма.

Анализируя действия Зеленского, авторы пришли к выводу, что он усердно пытается поменять отношение Запада к Украине, так как страну привыкли жалеть или проявлять к ней полное безразличие.

Эксперты также напомнили, что до своего президентства Владимир Александрович крутился в сфере шоу-бизнеса и совсем не беспокоился о вопросе интеграции Украины в НАТО. После вступления на пост президента он был нацелен на возобновление диалога с Россией. Потом вдруг взгляды украинского лидера поменялись, и он решил, что лучший способ сохранить страну – это вступление в НАТО.

По мнению аналитиков, темой суверенитета страны Зеленский занялся после того, как его рейтинги стали падать. Это привело к тому, что на территории Украины были закрыты 3 телеканала, которые принадлежали украинскому оппозиционеру Виктору Медведчуку.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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