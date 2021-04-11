Al-Monitor: Турция сделала «сюрприз» РФ с альтернативой Босфору

Сегодня, 07:34

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Al-Monitor: Турция сделала «сюрприз» РФ с альтернативой Босфору

Al-Monitor: Турция сделала «сюрприз» России с альтернативой Босфору.

Турция планирует совместно с Китаем запустить проект по строительству искусственного водного пути. Он должен пройти параллельно Босфору. По мнению экспертов, если проект будет реализован, Россию и США будут ждать серьезные последствия в Черноморском регионе. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на американский Al-Monitor.

«Китай может взять на себя ведущую роль в финансировании и строительстве спорного водного пути, ведущего к Черному морю», — отметили в Al-Monitor.

Ряд факторов привел к сильнейшей напряженности в отношениях между Турцией и США. В связи с этим, чтобы не стать «изгоем» среди западных стран, Турция старается наладить отношения с другими партнерами по НАТО. Один из способов сделать это - усилить роль Анкары в сдерживание России на Черном море. И в этом случае альтернатива Босфору может стать для Турции козырем.

«Анкара стремится ускорить свой проект по созданию искусственной альтернативы проливу Босфор, получившей название Стамбульский канал, с очевидным намерением добиться пересмотра Конвенции Монтре или даже обойти ее», — заявили обозреватели.

Стамбульский канал очень заинтересовал китайцев - они уже «примерили» его к своему логистическому проекту «Один пояс и один путь». И сейчас власти КНР, по словам обозревателей Al-Monitor, изучают вопрос возможного участия в тендере на строительство водного пути. Стоимость такого участия - более 9 миллиардов долларов.

«Турецкое правительство подготовило сюрприз. Анкара объявила о внесении поправок в законодательство, дающих строителям канала право рассчитывать на государственные гарантии... Однако, предложив Стамбульский канал китайцам, Турция может столкнуться с ловушкой, похожей на ее головоломку с российскими системами С-400», — уверены американцы.

Так, с одной стороны, она может оказаться в долговой ловушке Китая, а с другой - окончательно разорвать оставшиеся отношения с США и Россией. Здесь все дело в Конвенции Монтре, которая дает Турции полный контроль над проливами и одновременно сильно ограничивает маневры военных кораблей в Черноморском регионе. При таком раскладе Вашингтону не понравится усиление влияния Китая в регионе, а Москве - возможность входить иностранным кораблям в Черное море.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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