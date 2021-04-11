Стрелков считает неизбежной войну России и Украины

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказал свою точку зрения о перспективе войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Собеседник».

Так, военный напомнил, что сосредоточение войск у линии разграничения на Донбассе начала Украина. Сначала переброска техники и живой силы происходила секретно. В январе и феврале текущего года ее осуществляли только в ночное время. А уже с марта войска перестали скрываться. С этого момента мир заговорил о том, что Украина готовится к масштабному наступлению на Донбасс.

Оценив всю угрозу, Россия также начала стягивать свои силы, но только в апреле. Стрелков отметил, что превосходство ВСУ на Донбассе над ополченцами ДНР в 5 раз по живой силе и в 4 раза по технике. Поэтому у России только одна цель – заставить Киев отказаться от наступления на Донбасс.

На данный момент Украина уже перебросила все свои войска. Однако пока начать наступление не дают погодные условия.

При этом экс-министр обороны ДНР уверен, что обе стороны блефуют. Через несколько дней погода на Донбассе нормализуется, и тогда станет понятно, приказали ли США Украине атаковать Донбасс.

«В стратегической перспективе война неизбежна. Остается вопрос, начнется ли она сейчас», - отметил Стрелков.

Военный предположил, что окончательные точки в решении еще не поставлены. В данном случае инициатива исходит от Киева и стоящими за ним США.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700