Российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Федеральное бюро расследований США уничтожило американское правосудие.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», ФБР ввело ограничения на прием заявлений от лиц, находящихся в санкционных списках. Теперь жалобы необходимо направлять исключительно по почте или факсу.

Но факсом в сегодня уже мало кто пользуется, а лицо, находящееся под санкциями, не сможет воспользоваться услугами почты США. По мнению юристов компании «Конкорд», это было сделано намеренно, чтобы исключить возможность обращения лиц, незаконно обвиняемых американскими властями.



«Таким образом, была ограничена возможность Евгения Викторовича Пригожина на получение информации от ФБР, которая необходима для защиты его прав», - говорится в пресс-релизе компании «Конкорд».

Ранее, Евгений Пригожин, руководствуясь положениями федеральных законов США, направил обращение в ФБР с требованием предоставить в его распоряжение все касающиеся него документы, имеющиеся у ведомства.

«Более того, он заявил о готовности компенсировать фактические затраты ФБР на изготовление соответствующих копий в размере 250 тысяч долларов США, что является эквивалентом объявленного вознаграждения за информацию, которая может привести к его аресту», — сообщает пресс-центр петербургского предприятия.

По словам бизнесмена, подобные действия ФБР свидетельствуют о том, что американское правосудие полностью уничтожено.

«Я не могу отправить ни одного письма в ФБР с соответствующими требованиями. Это означает, что американское правосудие не просто рухнуло, оно полностью уничтожено», — говорится в официальном комментарии Евгения Пригожина.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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