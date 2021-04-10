National Interest оценил возможность широкомасштабной войны между Россией и Украиной

Украина и Россия сейчас бряцают оружием, но вряд ли они решатся пойти дальше и затеять первыми широкомасштабную войну в Донбассе. К такому выводу на страницах американского журнала National Interest пришел эксперт по вопросам национальной безопасности Марк Эпископос.

По его мнению, сейчас отсутствуют объективные признаки того, что РФ собралась ввести свои войска в Донбасс. Если же она пойдет на такой шаг, то, вне всякого сомнения, ей грозят санкции, и не только - речь идет и о вполне определенных военных последствиях.

«Перемещения российских войск стоит рассматривать как сдерживающую меру, то есть как сигнал о том, что Москва готова отреагировать на наступление украинских войск в восточном направлении, задействовав свою подавляющую военную мощь», — рассуждает аналитик.

Это же касается и Украины. Решись Зеленский применить силу для возвращения Донбасса под контроль Киева, Украина практически сразу же потеряет поддержку Вашингтона и Европы. В этом случае она рискует наступить на те же грабли, что и Грузия в 2008 году, допуская те же ошибки.

Сейчас стороны лишь меряются оружием. Но пока ни одна из них не готова первой развязать большую войну в регионе, резюмировал автор.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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