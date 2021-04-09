В Китае удивлены любимыми блюдами россиян

Китайская кухня в России считается экзотической. Россияне не всегда даже представить могут, какие ингредиенты входят в то или иное блюдо. Однако, как выяснилось, в Поднебесной также не понимают кулинарные предпочтения России.

Издание Sina рассказало о впечатлениях китайцев, побывавших в России. Больше всего из блюд им запомнились шашлыки. Казалось бы, ну что особенного-то, мясо ведь есть и в Китае. Да и готовят его по-разному. В том числе в Поднебесной жарят и мясо на шпажках.

Но, уверяют китайцы, шашлык в России - это совсем другое.

«У русских шашлык измеряется в килограммах, а жарят его на стальных шампурах», – отмечается в статье.

Уже традиционно зарубежные туристы испытывают шок при виде сала, которое отлично подходит под водку в качестве закуски.

«Когда мы смотрим на такую жирную свинину, у нас ком в горле встает, а для русских это прекрасное лакомство», – признаются китайцы.

Не понимают в Поднебесной и употребление оленины жителями Крайнего Севера.

Автор статьи заключил, что с учетом того, что едят русские, неудивительно, почему в мире их считают «воинственным народом».

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700