Возвращение россиянки из американской тюрьмы сорвано

Гражданка РФ Мира Тэрада уже 2,5 месяца не может вернуться на родину и содержится в адских условиях.

Россиянка Мира Тэрада, судьба которой находится в фокусе прессы в последние дни, вновь не смогла вернуться в Россию. Ранее американское правосудие объясняло задержку отсутствием необходимых документов. Теперь девушке предстоит провести в депортационном центре в Нью-Джерси еще как минимум 10 дней в связи с карантином.

«Причина по которой ее не депортировали – «инфекция», выявленная у нескольких заключенных. Предположительно, COVID-19. Однако на сто процентов мы этого не знаем. При этом, она уже болела коронавирусом и у нее выработались антитела». — сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Фонд находится на связи с российскими дипломатами и адвокатом Миры Тэрада.

Мира Тэрада (ранее Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег и была приговорена к 2,5 годам тюрьмы. При этом, муж Миры Алет Тэрада, который, по ее словам, принуждал ее к соучастию насилием и угрозами, избежал наказания. Срок заключения россиянки истек еще 29 января 2021 года, но она до сих пор не может покинуть депортационный центр, фактически по-прежнему находясь в заключении.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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