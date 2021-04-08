Sohu: Польша опозорилась из-за провокации в Балтийском море против «СП-2»

Сегодня, 17:39

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Sohu: Польша опозорилась из-за провокации в Балтийском море против «СП-2»

Попытка Польши помешать строительству российского газопровода «Северный поток-2» обернулась для нее позором и унижением, считают авторы китайского Sohu. Перевод статьи на русский был предоставлен изданием «ПолитРоссия».

Строительство российского газопровода «Северный поток-2» недавно вышел на финишную прямую. Из-за этого противники РФ активизировались еще больше. Однако пока одни используют такие инструменты, как санкции и громкие заявления, другие прибегают прямо-таки к решительным действиям.

Польша снарядила в район, где работают российские трубоукладчики, военные корабли и авиацию, намереваясь не словом, а, как говорится, делом помешать строительству. Польские военнослужащие предприняли попытку оказания силового давления на экипаж трубоукладчика.

По мнению авторов публикации, сие выглядело не очень привлекательно даже в глазах союзников. Со стороны это было похоже на откровенное выслуживание перед США.

«Польша применила силу и ударила по российскому строительному судну, что в итоге было высмеяно во многих странах», — говорится в публикации.

Это был не первый случай, когда Варшава всеми силами пытается продемонстрировать и доказать свою преданность Вашингтону. Таким образом, Польша все больше и больше начинает терять уважение даже в глазах стран-участниц НАТО.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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