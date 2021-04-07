Турецкая компания Baykar подтвердила продажу беспилотников Украине

Сегодня, 19:44

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Турецкая компания Baykar подтвердила продажу беспилотников Украине

Украина уже приобрела ударные турецкие беспилотники Bayraktar, поэтому о посещении их производства президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Турцию десятого апреля речь не идет. Об этом рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе компании-производителя этих БПЛА Baykar.

«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военное сотрудничество, то не с нами, а с Министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами, — это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», — прокомментировали в компании.

К слову, на производстве дронов Bayraktar Владимир Зеленский ранее уже побывал. Было это в августе 2019 года, когда он находился в Турции с визитом.

В целом же о беспилотниках для украинского войска первым начал договариваться Петр Порошенко в свою бытность президентом. Именно он в январе 2019 года объявил о подписании соглашения с Турцией о закупке ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 для ВСУ. В марте он же отчитался о проведенных поставках и их успешном испытании.

Ранее сообщалось, что десятого апреля президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Турцию, где встретится со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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