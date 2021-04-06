Суздальцев рассказал, чем обернется для Лукашенко скандал с фестивалем «Славянский базар»

Международный фестиваль «Славянский базар» в 2021 году в Витебске будет юбилейным - он пройдет в 30-ый раз. Однако за несколько месяцев до старта в Белоруссии начал разгораться скандал за скандалом. Многие знаменитости, в том числе и из России, отказываются ехать в соседнюю страну и выступать на фестивальной сцене, хотя в былые годы даже для звезд первой величины приглашение было честью.

Политолог Андрей Суздальцев рассказал о своем видении ситуации и как может обозначиться разгоревшийся скандал на лидере Белоруссии Александре Лукашенко.

В самой республике и славянских странах «Базаром» гордятся и считают самым лучшим в мире фестивалем. Но это не совсем верно, уверен Суздальцев.

Залог его успеха - покачивание на волне ностальгии. Но на фестивальной сцене постоянно нахваливают Лукашенко, и в этом фестиваль похож на массовые мероприятия в Туркменистане и Северной Корее.

После прошедших в минувшем году выборов и последовавших за ними событий с силовым разгоном протестующих любое международное (хотя это фактически белорусско-российское мероприятие, поскольку оно в большей степени финансируется РФ) на территории Белоруссии теоретически должно способствовать легитимизации режима Лукашенко.

«Понятно, что фестиваль все равно состоится, но эффект от форума, который в итоге будет отдан далеко не лучшим белорусским артистам, в политическом смысле будет, скорее, отрицательным, так как окажется индикатором международной изоляции, в котором оказался режим Лукашенко», - приводит слова Суздальцева Южный Федеральный.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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