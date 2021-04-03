США пригрозили нанести удар по РФ в случае удара по Украине и Донбассу

США заявили о готовности нанести удар по территории России в случае военной агрессии РФ в отношении Украины.

Ситуация на линии разграничения между самопровозглашенными Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой с одной стороны и вооруженными силами Украины обостряется уже несколько недель подряд, передает Аvia.pro .

Киев заявляет об угрозе вторжения российских сил на украинскую территорию, а также утверждает о том, что Москва оказывает военную поддержку ЛДНР. При этом в Москве подчеркнули, что готовы защитить российских граждан, проживающих в самопровозглашенных республиках. А их там, по разным оценкам, может быть уже до полумиллиона.

В США, как сообщает издание «Sohu», уже начали говорить о готовности нанести удары по России, если российские военные будут задействованы в конфликте в Донбассе.

США заявляют о «чрезмерной активности» России на фоне участившихся столкновений между «поддерживаемыми Москвой сепаратистскими силами» и украинскими войсками. Война в Донбассе идет с 2014 года, после того как Крым был присоединен к России, а ДНР и ЛНР объявили о независимости.

Ситуацию в Донбассе обсудили недавно госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Они обсудили «пути укрепления сотрудничества в области безопасности». О поддержке Украине заявил и президент США Джо Байден.

На днях в Пентагоне заявили, что следят за ситуацией и получают сведения о размещении российских войск на границе Украины. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, США внимательно наблюдают за развитием событий в Донбассе.

Российские аналитики говорят о том, что эскалация конфликта – это результат действий украинских властей. Киев пошел на обострение ситуации и даже перебросил войска на границу с Крымом, выполняя указания Вашингтона. Но украинским властям стоит понимать, что РФ будет защищать и свои границы, и своих граждан, проживающих в Донбассе. Поэтому российские военные могут нанести удар как по ВСУ, так и по силам НАТО, если возникнет ситуация, угрожающая безопасности РФ и российским гражданам.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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