США пригрозили нанести удар по РФ в случае удара по Украине и Донбассу

Сегодня, 13:54

0

Image 16+
США пригрозили нанести удар по РФ в случае удара по Украине и Донбассу

США заявили о готовности нанести удар по территории России в случае военной агрессии РФ в отношении Украины. 

Ситуация на линии разграничения между самопровозглашенными Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой с одной стороны и вооруженными силами Украины обостряется уже несколько недель подряд, передает Аvia.pro

Киев заявляет об угрозе вторжения российских сил на украинскую территорию, а также утверждает о том, что Москва оказывает военную поддержку ЛДНР. При этом в Москве подчеркнули, что готовы защитить российских граждан, проживающих в самопровозглашенных республиках. А их там, по разным оценкам, может быть уже до полумиллиона. 

В США, как сообщает издание «Sohu», уже начали говорить о готовности нанести удары по России, если российские военные будут задействованы в конфликте в Донбассе. 

США заявляют о «чрезмерной активности» России на фоне участившихся столкновений между «поддерживаемыми Москвой сепаратистскими силами» и украинскими войсками. Война в Донбассе идет с 2014 года, после того как Крым был присоединен к России, а ДНР и ЛНР объявили о независимости. 

Ситуацию в Донбассе обсудили недавно госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Они обсудили «пути укрепления сотрудничества в области безопасности». О поддержке Украине заявил и президент США Джо Байден. 

На днях в Пентагоне заявили, что следят за ситуацией и получают сведения о размещении российских войск на границе Украины. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, США внимательно наблюдают за развитием событий в Донбассе. 

Российские аналитики говорят о том, что эскалация конфликта – это результат действий украинских властей. Киев пошел на обострение ситуации и даже перебросил войска на границу с Крымом, выполняя указания Вашингтона. Но украинским властям стоит понимать, что РФ будет защищать и свои границы, и своих граждан, проживающих в Донбассе. Поэтому российские военные могут нанести удар как по ВСУ, так и по силам НАТО, если возникнет ситуация, угрожающая безопасности РФ и российским гражданам. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Читатели Daily Express рассказали, чем грозит Британии попытка уничтожить РФ

Сегодня, 15:59

США пригрозили нанести удар по РФ в случае удара по Украине и Донбассу

Сегодня, 13:54

The Washington Post: боевые корабли ВМС США «разнесли» российский флот в Черном море

Вчера, 16:44

Эксперт Леонков указал на причины повышенного внимания Запада к маневрам российского Су-35

Вчера, 10:29

НАТО и США нашли способ блокировать воды российского Северного морского пути

3-04-2021, 18:34

Доклад ООН о ЦАР раскритиковали за ангажированность и недостоверность

2-04-2021, 21:39

Турки заинтересовались «вакцинными турами» в Россию

2-04-2021, 18:04

НАТО: российские летчики ВКС не выходят на связь с европейскими авиадиспетчерами

2-04-2021, 13:14

На что готовы нигерийцы, чтобы покинуть родину – ФЗНЦ провел соцопрос

1-04-2021, 19:54

Турция заподозрили в применении комплексов ЗРК С-400 против двух армий в Черноморском регионе

1-04-2021, 16:54

Турция предлагает альтернативу Суэцкому каналу и Северному морскому пути

1-04-2021, 07:39

В Азербайджане заявили о применении Арменией ракет комплекса «Искандер» в Нагорном Карабахе

1-04-2021, 00:09

В СОМБ опровергли фейк Guardian и указали на недостоверность доклада экспертов ООН по ЦАР

31-03-2021, 22:09

Эксперт: США уже давно ведут необъявленную войну

31-03-2021, 08:54

Неизвестные силы атаковали три военные колонны международной коалиции в Ираке

30-03-2021, 14:34

Китай: военные учения США и Индии это вздор

30-03-2021, 14:19

Американский генерал: Два стелса F-35 выполнят ту же задачу, что 20 истребителей четвертого поколения

30-03-2021, 13:49

Из-за ошибки спецслужб США «тролли» в Африке агитировали за Байдена

29-03-2021, 14:44

Деньги американских налогоплательщиков уходят "глубинному государству"

29-03-2021, 12:44

На Аляске разбился на вертолете самый богатый человек Чехии

29-03-2021, 09:59

Комментировать

  • Это что объявление войны со стороны СЩА.
  • Амеры приняли окончательное решение СДОХНУТЬ?Похоже, пролив между Канадой и Мексикой образуется в самое ближайшее время.
  • А отдача не замучает?
  • "Будем воевать малой кровью и на чужой территории" так провозглашали ещё перед ВОВ, а как получилось?
  • а кого это будет уже волновать? разве что попуасов в Африке, если к ним случайно не залетят несколько ракет.
  • ну как чего мы ждем- надол отпрысков наших чиновников оттуда вывезти
  • Если США готовы нанести удар по России, то чего мы ждем? Еще вчера, по крайней мере, два города США должны быть уничтожены, как центры принятия решений.
Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров