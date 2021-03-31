Турки заинтересовались «вакцинными турами» в Россию

Сегодня, 18:04

Ольга Громова

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Турки заинтересовались «вакцинными турами» в Россию

Граждане Турции проявляют немалый интерес к турам в Россию, в ходе которых они смогут не только увидеть туристические достопримечательности, но и привиться от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом рассказал владелец одного из туристических агентств Турции Кемаль Эртем.

«Мы видим, что российская вакцина очень эффективна. Наши клиенты начали спрашивать, продаем ли мы туры в Россию, включающие возможность вакцинации», - рассказал Эртем.

Он уточнил, что это, в основном, люди 40-50 лет, которые любят путешествовать. В Турции вакцинация проводится, но сейчас прививают людей старшего поколения. До людей этого возраста очередь дойдет не ранее, нежели чем через два месяца.

«Однако они боятся пропустить летний сезон. Поэтому они готовы вакцинироваться в России, после чего спокойно путешествовать, где захотят», - отметил собеседник агентства РИА Новости.

При этом турков совершенно не останавливает тот факт, что российская вакцина на территории их страны не зарегистрирована. Люди согласны пойти на это ради собственного здоровья.

Компания, которой руководит Кемаль, уже разработала такие туры в Россию, которые подразумевают осмотр достопримечательностей и вакцинацию, но не продает их по причине того, что нет разрешения российских властей.

Представители ряда стран Европы выступали с инициативой пускать в РФ иностранцев с целью вакцинации от коронавируса, однако абсолютным приоритетом для властей является удовлетворение потребностей жителей своей страны, заявил ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

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