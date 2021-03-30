На что готовы нигерийцы, чтобы покинуть родину – ФЗНЦ провел соцопрос

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей опубликовал в своем ТГ-канале итоги проведенного в Нигерии социологического опроса. Выяснилось, что больше половины граждан страны ищут первой возможности, чтобы ее покинуть. Для жизни они рассматривают Европу, Великобританию или Штаты. Из них 23,7 % даже согласны стать нелегалами на территории других государств.

Не так давно Шугалей вернулся из командировки, посетив ряд африканских стран. В Нигерии он вместе с коллегами проводил социологическое исследование. По словам социолога, результаты его не сильно удивили. Нигерия последние годы переживает политический и экономический кризис. Многие (30,6% опрошенных) не могут назвать ни одного положительного сдвига в стране за последний год.

Ситуацию усугубляет еще и то, что Нигерия находится во власти внутренних конфликтов. Одним из главных является противостояние с запрещенной в России исламистской группировкой «Боко Харам» и отколовшимся от нее в 2016 году «Исламским Государством в провинции Западная Африка» (ISWAP).

Шугалей отмечает, что эти две террористические организации держат под своим контролем немалую часть северо-востока страны, а также расширяют поле своей деятельности до соседних Камеруна, Нигера и Чада. «Боко Харам» преследует цель повсеместно установить шариат и уничтожить западный образ жизни. В 2017-2018 году правительство Нигерии сообщало, что группировка полностью уничтожена. Однако два года назад ее члены вновь начали похищать людей, захватывать города и атаковать армейские патрули, военные базы и мирных жителей, сотрудничающих с правительственными силами.

Примечательно, что 28,5% граждан Нигерии убеждены, что именно местные власти занимаются финансированием террористов. Президент ФЗНЦ подчеркнул, что несмотря на то, что это лишь частное мнение опрошенных, террористическая группировка действительно приобретает все большее влияние.

Вместе с тем Максим Шугалей сообщил, что 42,6% респондентов благодарны России за помощь в налаживании мира и считают ее дружественной страной.