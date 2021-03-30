В СОМБ опровергли фейк Guardian и указали на недостоверность доклада экспертов ООН по ЦАР

Статья в The Guardian о российских инструкторах в ЦАР недостоверна и должна быть опровергнута. С таким заявлением к главному редактору издания обратился глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов.

Руководитель организации, представляющей интересы российских инструкторов в ЦАР, написал письмо главному редактору The Guardian Кэтрин Софи Винер, в котором раскритиковал издание за публикацию недостоверной информации о работе российских инструкторов в ЦАР. В материале со ссылкой на заявления независимых экспертов ООН говорится, якобы россияне причастны к нарушениям прав человека.

Примечательно, что западные журналисты назвали специалистов из России сотрудниками «ЧВК Вагнера». Ответа на вопрос, по какому принципу всем русскоговорящим людям, оказавшимся по работе или в личных целях за рубежом, особенно в африканских странах приписывают сотрудничество с отечественной частной военной компанией — неизвестно. Однако таким образом поступают преимущественно все иностранные СМИ.

Иванов напомнил, что российские специалисты находятся в ЦАР с одобрения Совбеза ООН и занимаются исключительно подготовкой центральноафриканских вооруженных сил. Глава СОМБ потребовал от издания написать опровержение.

«Принимая во внимание статус вашего издания и учитывая Декларацию принципов поведения журналистов, прошу вас проявить объективность и дать опровержение неподтвержденным фактам, фигурирующим в вашей статье», — написал Иванов на своей странице «ВКонтакте».

Также представитель российских инструкторов в ЦАР написал письмо в ООН, в котором призвал организацию создать специальную комиссию по изучению данных экспертного доклада. Он ждет, что создатели материала представят доказательства своих обвинений в адрес центральноафриканских военнослужащих и их союзников из России, либо признаются в клевете.