В Азербайджане заявили о применении Арменией ракет комплекса «Искандер» в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о применении ВС Армении ракет комплекса «Искандер» в Карабахе.

Как заявил представитель Агентства по разминированию территорий (ANAMA) Азербайджана, в ходе последнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Армения использовала ракеты «Искандер». Об этом сообщает Haqqin.az.

С декабря 2020 года организация ведет работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов в окрестностях Шуши. Несколько дней назад - 15 марта - специалисты обнаружили осколки двух разорвавшихся ракет, в том числе и фрагмента с опознавательным номером 9М723. По нему установили, что обломки некогда были ракетами комплекса «Искандер». Специалисты даже указали точные координаты своей находки: 39°45'38.10"N 46°44'33.90"E и 39°45'27.80"N 46°45'25.80"E.

В свое время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку не располагает информацией об использовании Арменией «Искандеров».