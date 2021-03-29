Эксперт: США уже давно ведут необъявленную войну

Обозреватель издания The Cipher Brief Уолтер Пинкус заявил, что вооруженные силы США уже давно ведут необъявленную войну, которая ниже уровня открытого вооруженного конфликта. Эти атаки проходят как в киберпространстве, так и на земле и воздухе. Об этом сообщает «Informing».

В ходе слушания в Комитете сената сенатор Тор Коттон напомнил о том, что 20 января президент США Джо Байден и советник по безопасности Джейк Салливан издали директиву, согласно которой американский лидер не имеет права проводить военные операции за пределами Афганистана, Сирии и Ирака.

«В этом заявлении Коттон был весьма лукав. Имеются тревожные истории, когда правительство Белого дома брало на себя руководство военными операциями», - объяснил обозреватель.

Конгрессмены крайне озабочены данной директивой, так как считают, что она повлияет на контртеррористические удары дронов. Несмотря на то, что военные довольно сдержанно вели себя на слушаниях, генерал армии Ричард Д. Кларк все же высказал свое мнение.

«Сейчас у Америки около 5 тысяч сил спецопераций, которые развернуты в 62 государствах. В сравнении с прошлым годом, эта цифра снизилась на 15%. Таким образом, около 40% нацелены на соревнованиях великих держав, а остальные занимаются борьбой с терроризмом», - отметил генерал.

Пинкус вспомнил о неких малоизвестных программах, разработанных Конгрессом, которыми сенаторы санкционировали военную поддержку США боевых операций за рубежом.

Одна из таких программ 127 Echo нацелена на финансирование секретных операций отдельных лиц либо иностранных сил. Если несколько лет назад ее фонд составлял 10 миллионов долларов, то сегодня это уже 100 миллиардов долларов.

«А в 2018 году Конгресс утвердил орган 1202, который поддерживал иностранные силы, помогающие американскому спецназу», - отметил обозреватель.

Пинкус предположил, что данный проект может поддерживать такие секретные операции, как поддержка марионеточных сил на восточной Украине, либо строительство островов в Южно-Китайском море.