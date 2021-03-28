Американский генерал: Два стелса F-35 выполнят ту же задачу, что 20 истребителей четвертого поколения

Сегодня, 13:49

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Американский генерал: Два стелса F-35 выполнят ту же задачу, что 20 истребителей четвертого поколения

Генерал Дэвид Дептул заявил, что два американских стелса F-35 выполнят ту же задачу, что 20 истребителей четвертого поколения

Последние дни СМИ вовсю обсуждают тему нецелесообразности таких истребителей, как F-35: своей дороговизной они могут разорить страну. По словам декана Института аэрокосмических исследований Митчелла, главного планировщика воздушной кампании во время операции «Буря в пустыне», генерал-лейтенанта Дэвида Дептула, значение истребителей пятого поколения F-35 сильно зависит от увеличения возможностей созданных Китаем и Россией систем защиты. Теперь они могут успешно бороться с самолетами без ослабления радиолокационного эха. Это прозвучало в эфире программы Defence24 SCANNER.

«Стелс-свойства и системы радиоэлектронной борьбы затрудняют отслеживание противником самолета, а датчики позволяют пилотам понимать, что происходит на поле боя, чтобы избежать опасной зоны. По сути сейчас всего два F-35 могут выполнить задачу, для которой раньше требовалось 20 самолетов четвертого поколения. Пилоты F-35 смогут делать больше с меньшим количеством машин» - прокомментировал генерал.

Его мнение не поддерживает другой военный чин - генерал Ричард Даннат, в прошлом глава Генштаба. Он уверен, что американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II разоряет Министерство обороны Великобритании. Да и как иначе, если стоимость самого самолета - 110 млн долларов, а его обслуживание - еще 125 тыс. долларов за летный час.

На что Дептула утверждает, что F-35, наоборот, даже помогут сэкономить, в особенности тем странам, кто не располагает масштабной боевой авиацией. Той же Польше.

А вот их эффективность - это совершенно другой вопрос. В частности, аналитики американского журнала National Interest согласились, что истребители F-35, как и бомбардировщики B-2 Spirit фактически бессильны против российских ЗРК С-400 «Триумф».

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