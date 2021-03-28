Китай: военные учения США и Индии это вздор

Сегодня, 14:19

Анна Лисова

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Китай: военные учения США и Индии это вздор

Учения США и Индии прокомментировали в Китае. 

Как известно, американские и индийские военные начали совместные морские учения в восточной части Тихого океана.  Они стартовали спустя несколько дней после визита в Индию делегации, возглавляемой министром обороны США Ллойдом Остиным, передает Аvia.pro.

В учениях была задействована авианосная ударная группа с авианосцем USS Theodore Roosevelt. От Индии самым крупным боевым кораблем на этом флоте стал фрегат проекта 17 Shivalik, вооруженный в том числе средствами ПВО, противокорабельными и противолодочными комплексами. Индия, к слову, планирует переоснастить фрегаты этого типа сверхзвуковыми ракетами «БраМос».

Учения были нацелены на отработку взаимодействия флотов США и Индии. В Вашингтоне заявили, что эти учения стали демонстрацией того, что президент США Джо Байден будет вести политику нацеленную на углубление сотрудничества с партнерами и союзниками Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе

Китайские СМИ пишут о том, что эти учения носили «антикитайский характер», поэтому негативно повлияли на отношения США и Китая. Вашингтон даже не демонстрирует стремления к конструктивному диалогу с Пекином, поэтому отношения между США и Китаем продолжают обостряться. 

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