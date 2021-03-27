Из-за ошибки спецслужб США «тролли» в Африке агитировали за Байдена

Сегодня, 14:44

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Из-за ошибки спецслужб США «тролли» в Африке агитировали за Байдена

Спецслужбы США совместно с фондом Open Society миллиардера Джорджа Сороса создали в нескольких странах Африки «фабрики троллей» и попытались выдать их деятельность за «российское вмешательство» в американские выборы. Махинациям американских властей на прошлогодних президентских выборах Федеральное агентство новостей посвятило большое расследование.

Напомним, в марте 2020 года Минюст США снял обвинения во «вмешательстве» с компании «Конкорд», возглавляемой Евгением Пригожиным. При этом меньше чем через месяц, 11 апреля, связанный с ЦРУ канал CNN опубликовал сюжет о «руке Москвы», в котором говорилось, что русские якобы создали в Гане и Нигерии «фабрики» с целью продвижения антиамериканской пропаганды. Международный корреспондент CNN Кларисса Уорд побывала на месте событий и пообщалась с людьми, которые, как следует из сюжета, агитируют за Дональда Трампа.

Фото: instagram.com / @clarissawardcnn 

Позже с редакцией Федерального агентства новостей связался один из сотрудников «фермы» Сет Виреду, рассказав, как на самом деле появился материал CNN. Со слов источника, в 2019 году с ним связался сотрудник фонда Open Society, работающего на американские спецслужбы, и предложил возглавить общественную организацию, задача которой - защита чернокожего населения в США.

Виреду нанял 15 человек, которые завели десятки аккаунтов в Instagram и Twitter. Через некоторое время после запуска проекта американские заказчики прислали новое задание, согласно которому «фабрике» предложили поддержать избирательную кампанию Дональда Трампа.  По словам Виреду, они не стали агитировать за республиканца, так как тот плохо относится к чернокожим, и вопреки установке начали поддерживать Джо Байдена. 

сотрудник «фермы» Сет Виреду

Узнав об этом, кураторы сдали команду спецслужбам Ганы, у сотрудников изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и электронные носители. Самого Виреду отправили в тюрьму. Позже в Африку прибыли журналисты CNN и назвали созданную спецслужбами США и фондом Сороса «фабрику» русской. 

«Именно в тот самый момент ко мне подошла Кларисса Уорд и начала говорить со мной по-русски. Скажите мне, если бы вы были журналистом и понятия не имели бы, что происходит, с чего было бы вам подходить ко мне, говорить по-русски и спрашивать о каких-то русских людях, которых я не знаю? В итоге я понял, что американские СМИ, не знаю, кто конкретно из них замешан, но Кларисса Уорд — номер один в этом списке, она, ее команда и другие американские СМИ спланировали эту акцию», - заявил Виреду, подытожив, что американцы использовали чернокожих, чтобы обвинить русских.

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