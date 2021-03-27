Деньги американских налогоплательщиков уходят "глубинному государству"

Сегодня, 12:44

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Деньги американских налогоплательщиков уходят "глубинному государству"

Петербургского предпринимателя Евгения Пригожина спецслужбы США сделали «угрозой для национальной безопасности», обвинив во вмешательстве в американские выборы. Журналисты Федерального агентства новостей попросили бизнесмена прокомментировать, что, по его мнению, на самом деле повлияло на результаты голосования. По словам Евгения Пригожина, необоснованные обвинения со стороны ФБР и западных СМИ вынудили его тщательно изучить «внутреннюю кухню» США. Бизнесмен напомнил, что в США проживают около 340 миллионов налогоплательщиков. Налоги они платят довольно большие - по сравнению с остальными странами. При этом в России за счет налогов развивают здравоохранение, образование, строят и ремонтируют дороги. 

«В Америке платно практически все, налоги не идут на эти сферы, как в России. И при всем при этом, США живет с колоссальными заимствованиями и дефицитом бюджетных средств», - отметил бизнесмен. 

По мнению предпринимателя, основную часть денег получает так называемое «глубинное государство». 

«Так и живут Соросы, Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Саксы и прочие господа. На средства из госбюджета делается все, начиная от «Майкрософта», заканчивая соцсетями и прочим», - напомнил Пригожин. 

Евгений Пригожин

Бизнесмен обратил внимание на то, как власти США отвлекают внимание американцев от действительно важных проблем.  Они резко встают на защиту прав секс-меньшинств или борются за экологию. Евгений Пригожин не сомневается, что власти США придумали «вмешательство» РФ в американские выборы, чтобы отвлечь внимание граждан от несправедливого распределения налогов. 

«В 2016 году были упущены выборы Трампа. Оказалось, что американские граждане готовы к лидеру, который не крадет деньги, а стремится сделать Америку великой державой. Никто не предполагал такого подхода. Влияние Трампа нужно было ослабить, поэтому ФБР было придумано российское вмешательство. Остальное – какая-то переписка в соцсетях, которая к выборам никакого отношения не имеет», — заявил Пригожин.

На вопрос о том, что помогло сформировать позицию жителей США и повлиять на результат выборов, Евгений Пригожин привел в качестве примера популярный мультсериал. 

«Говоря о влиянии на исход выборов, нужно отметить мультсериал «Симпсоны», который предсказал избрание Трампа на пост президента еще 16 лет назад», - подытожил он. 

Полный текст расследования ФАН о том, как власти США скрыли политические махинации, читайте на сайте издания.

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США, Евгений Пригожин

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