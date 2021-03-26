Обнародованы кадры истребителя Су-30СМ ВВС Армении с управляемыми ракетами

Сегодня, 07:09

Ольга Громова

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Обнародованы кадры истребителя Су-30СМ ВВС Армении с управляемыми ракетами

В Сети появились фотографии, которые следует расценивать как доказательства того, что управляемые ракеты на принадлежащем Армении российском истребителе Су-30 СМ все же были. Об этом сообщило издание Российский Диалог, ссылаясь на «ЖЖ» Дианы Михайловой.

Снимки армянского Су-30СМ с управляемыми ракетами были сделаны на военном аэродроме Эребуни в первых числах октября минувшего года. Боеприпасы спрятались под крылом у воздушного судна.

Отмечается, что это самые первые снимки истребителя ВВС Армении с контролируемыми торпедами «Р-27» и «Р-73» типа «воздух - воздух». То есть можно смело говорить о том, что ракеты у Еревана к российским истребителям были, просто их побоялись применять. Между тем ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявлял, что страна купила у России только истребители. А ракеты к самолетам якобы закупить не успела. То есть премьер заведомо распространил ложные сведения.

В Совете безопасности Армении объяснили примерно то же самое, но признали, что на опытных образцах истребителей ракеты все же устанавливались.

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