Конфронтация США с Россией объясняется неспособностью Вашингтона принять новую роль Москвы на геополитической арене.

К такому выводу пришел публицист, политический обозреватель Владимир Головашин комментируя публикацию испанского СМИ El Mundo на тему взаимоотношений США с Россией, а также роли обоих государств в мире.

По его словам, вся принципиальность Вашингтона упирается в нежелание согласиться с тем, что Россия в современном мире для многих стран является крупным геополитическим партнером и даже «спасителем».

«В дружественных странах есть отважные бойцы «ЧВК Вагнера», которые борются с терроризмом в Сирии, например. Не будь освобождена Пальмира, вряд ли в той же Европе жилось хотя бы также, как живется сейчас. В Африке, как пишут СМИ, «вагнеровцы» тоже проявляют себя, обеспечивая безопасность. Но западным странам это все совсем не нравится. Их пугает эффективность «вежливых людей», — отмечает Головаш.

По его словам, в западной системе ценностей лишь солдаты НАТО могут быть спасителями и защитниками.