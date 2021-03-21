Британия: русские могут лишить Лондон подводных коммуникаций

Сегодня, 18:04

Анна Лисова

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Британия: русские могут лишить Лондон подводных коммуникаций

В Великобритании заявили о необходимости создания корабля слежения и разведки, который смог бы защитить от атак России. Об этом пишет Daily Express, передает информационный ресурс ИноСМИ.

Лондон обеспокоен тем, что Россия принимает на вооружение подводную лодку «Белгород». Эта субмарина, длиной в 180 метров, вооружена небольшими подводными аппаратами, которые могут использоваться для выполнения различных задач. В частности, их можно применить для того, чтобы повредить плохо защищенные подводные кабели, через которые ежедневно осуществляется 98% глобальных коммуникаций и реализуются финансовые транзакции. 

И хотя официальные лица Великобритании заявляют, что эта подлодка не угрожает британским коммуникациям, англичане продолжают нагнетать ситуацию. Глава Центра правительственной связи Роберт Хэнниген отметил, что Россия может лишь перерезать несколько кабелей, и этим создаст огромные проблемы для страны, ущерб от которых будет сопоставим с ущербом от масштабного конфликта. 

Поэтому решено создать для Королевских военно-морских сил судно, оснащенное дронами, способными собирать данные, необходимые для защиты подводных объектов.

Атомная подводная лодка К-329 «Белгород» оснащена носителем уникальных роботизированных торпед «Посейдон», которые обладают практически неограниченной дальностью хода, поскольку работают на собственных ядерных энергетических установках. Каждая из таких торпед несет термоядерную боеголовку. 

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