Le Figaro: РФ ввела Европу в ступор и бессилие

Известная французская газета Le Figaro по итогам нового этапа в охлаждении отношений между Москвой и Вашингтоном опубликовала статью. В ней говорится, что европейцы хорошо воспитаны и не опустятся до оскорблений, как это себе позволил глава Белого дома. Тем не менее, и у ЕС есть претензии к РФ.

Авторы публикации указывают, что к обвинениям во вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 и 2020 годах можно добавить «кибератаки, дезинформацию и вмешательство в европейские выборы».

«Новая игровая площадка» появилась у Кремля в ходе пандемии коронавируса, подчеркивается в статье. Москву, как пишет автор, заподозрили во взломе системы Европейского агентства лекарственных средств в 2020 году. Согласно ряду сведений, российские спецслужбы пытались получить доступ к конфиденциальной информации вакцин государствами-членами ЕС.

Чаще всего жертвой атак России, как утверждает автор, становится Германия. Согласно сайту EUvsDisinfo Европейской внешнеполитической службы, за 5 лет ФРГ стала жертвой 700 кампаний российских СМИ.

Однако страна не может выступить во всеуслышание, так как слишком зависима от российского газа. Другие страны ЕС либо не хотят портить отношения с Москвой, либо же настаивают на этом. В любом случае, им вряд ли удастся выработать единую позицию.

«Все завязано на „Северном потоке-2". Вопрос в том, сделают ли в США выводы из ухудшения отношений с Москвой и посчитают, что нужно что-то сделать с Европой. В таком случае ситуация окажется очень сложной. А немцы будут в первых рядах, кто испытает давление», - заявил изданию некий высокопоставленный чиновник из ЕС.