Великобритания заменит своих военных дронами

Военная реформа Великобритании подразумевает не только увеличение ядерных боеголовок, но и замену части сухопутной армии современными дронами. По комментарию министра обороны страны Бена Уоллеса, такая мера позволит «создать армию правильного размера, что будет соответствовать амбициям страны о создании глобальной Британии и поддержке наших союзников». Об этом пишет «НТВ».

Масштабная оптимизация и реформа Вооруженных сил Великобритании предусматривает, в частности, развитие космических технологий и отрасли кидерсферы, увеличение оборонного потенциала за счет объема ядерных боеголовок, а также разработка стратегии по нивелированию потенциальной «российской угрозы».

Министр обороны Великобритании Бел Уоллес указал, что контингент британской армии ожидает сокращение — от 80 тысяч до 70 тысяч солдат. Взамен правительство будет вкладываться не в бойцов, а в дроны и ядерные боеголовки, которые будут обеспечивать целостность и безопасность Британии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что модернизация оборонной сферы страны вызвана, в первую очередь, риском «величайшей ядерной и военной угрозы со стороны России». В числе потенциальных врагов Британии также были названы Китай, КНДР и Иран.

«Это вынужденная мера, но она необходима. Сейчас мы переживаем самое значительное увеличение военных расходов со времен Второй мировой войны», - прокомментировал Борис Джонсон.