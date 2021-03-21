В Совфеде рассказали, зачем Лондону понадобилось столько ядерного оружия

Российский сенатор Владимир Джабаров раскрыл причины увеличения британского арсенала ядерного вооружения. Замглавы международного комитета Совета Федерации указал, что таким способом Британия намерена «нарушить баланс сил в пуле ядерных держав», передает «РЕН ТВ».

Выход новой оборонной стратегии Великобритании с увеличением ядерных боеголовок до 260 единиц российский сенатор Владимир Джабаров назвал «началом воплощения голубой мечты Великобритании». По его словам, Англия никак не может смириться с тем, что Россия продолжает выпускать передовое и мощное вооружение, и своей реформой ядерной программы Британия намерена ослабить соперника.

«Гипотетически кампания Великобритании может привести к обсуждению договора СНВ-3 в новых условиях, когда Россия сокращает вооружение. Это голубая мечта Англии, чтобы у них было новейшее вооружение, а Россия продолжала довольствоваться луками и стрелами», - прокомментировал Владимир Джабаров.

В рамках новой оборонной стратегии Великобритания решила увеличить число ядерных боеголовок до 260, что на 35 единиц больше, чем было запланировано ранее. По комментарию главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, причиной такой меры является в том числе и усиление противоракетной обороны России. Сенатор Владимир Джабаров предположил, что в результате такой стратегии Англии в гонку вооружений теперь включатся сразу три страны — Россия, США и Великобритания.