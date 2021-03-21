В Совфеде рассказали, зачем Лондону понадобилось столько ядерного оружия

Сегодня, 10:24

0

Image 16+
В Совфеде рассказали, зачем Лондону понадобилось столько ядерного оружия
Российский сенатор Владимир Джабаров

Российский сенатор Владимир Джабаров раскрыл причины увеличения британского арсенала ядерного вооружения. Замглавы международного комитета Совета Федерации указал, что таким способом Британия намерена «нарушить баланс сил в пуле ядерных держав», передает «РЕН ТВ».

Выход новой оборонной стратегии Великобритании с увеличением ядерных боеголовок до 260 единиц российский сенатор Владимир Джабаров назвал «началом воплощения голубой мечты Великобритании». По его словам, Англия никак не может смириться с тем, что Россия продолжает выпускать передовое и мощное вооружение, и своей реформой ядерной программы Британия намерена ослабить соперника.

«Гипотетически кампания Великобритании может привести к обсуждению договора СНВ-3 в новых условиях, когда Россия сокращает вооружение. Это голубая мечта Англии, чтобы у них было новейшее вооружение, а Россия продолжала довольствоваться луками и стрелами», - прокомментировал Владимир Джабаров.

В рамках новой оборонной стратегии Великобритания решила увеличить число ядерных боеголовок до 260, что на 35 единиц больше, чем было запланировано ранее. По комментарию главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, причиной такой меры является в том числе и усиление противоракетной обороны России. Сенатор Владимир Джабаров предположил, что в результате такой стратегии Англии в гонку вооружений теперь включатся сразу три страны — Россия, США и Великобритания.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Минобороны Армении отрицает участие страны в антироссийских учениях НАТО

Сегодня, 09:44

The Economist попыталось разъяснить читателям значение российского термина «пропагондон»

Вчера, 20:24

Максим Шугалей раскритиковал доклад ООН по Ливии за ссылки на сомнительные источники

Вчера, 18:29

Российский фрегат «Адмирал Эссен» нанес ракетные удары перед американскими кораблями в Черном море

Вчера, 16:54

Sina: настоящим врагом для США является Япония, а не Россия

Вчера, 15:39

Российская подводная лодка ДЭПЛ караулила американский авианосец у острова Крит Греции

Вчера, 14:14

США намерены модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия

Вчера, 11:39

В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по РФ

Вчера, 10:14

НАТО втягивает Грузию в войну против России

Вчера, 09:04

Глава Азербайджана Алиев пригрозил России разрывом мирного соглашения с Арменией

21-03-2021, 10:09

В масштабных учениях в акватории Черного моря НАТО задействует 18 боевых кораблей

21-03-2021, 08:59

На вооружении армии Азербайджана появились новые ЗРК С-300

20-03-2021, 00:49

НАТО неделю ищет в Средиземном море исчезнувшую с радаров российскую подлодку

19-03-2021, 21:29

Проамериканские организации пытаются создать «дивный новый мир» с легализованным терроризмом

19-03-2021, 19:49

На Украине в российском роботе-сапере «Уран-6» рассмотрели средство для нападения

19-03-2021, 18:04

Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Белоруссию

19-03-2021, 14:09

Sabah: Президент России Путин действительно убил глобальную гегемонию США

19-03-2021, 09:44

Подразделения ПВО ВСУ попытались сбить российский вертолет Ми-8 под Сумами

18-03-2021, 22:44

Источник в ОПК Турции не подтвердил слухи о поставке Киеву беспилотников

18-03-2021, 17:34

Ищенко рассказал, как Запад признает Крым

18-03-2021, 15:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров