Минобороны Армении отрицает участие страны в антироссийских учениях НАТО

Информацию, которая вчера появилась в мировых военных СМИ о том, что Армения готовится к боевым учениям Defender Europe 2021 совместно со странами-участницами НАТО, напрочь отверг представитель главного оборонного ведомства этой страны Левон Айвазян.

Армянский высокопоставленный военный чиновник рассказал журналистам, что в Ереване не было даже подобных предложений и мыслей по участию государства в данных учениях, а армянский флаг, который в числе других появился на снимках, опубликованных Североатлантическим альянсом – это дезинформация. Однако Левону Айвазяну не поверил популярный военный аналитик Павел Кухмиров. Опытный эксперт по мировым вооружениям глубоко уверен, что не в правилах организации НАТО подобное распространение фейков и дезинформации о своих участниках.

Военный обозреватель рассказал, что показанная на снимках Североатлантического альянса инфографика с государственными флагами стран, участвующих и привлеченных к учениям, на самом деле в реальности готовилась к печати с армянским флагом. Эту красноречивую картинку своевременно заметил военный корреспондент Александр Харченко, который и предположил, что Армения намеревается участвовать в антироссийских учениях. Позже эту информацию отодвинули на задний план, чтобы не возбуждать преждевременное любопытство. Павел Кухмиров уверен, что в планах Армении однозначно было полноценное участие страны в маневрах Defender Europe 2021 совместно с НАТО, но в этом процессе что-то пошло не так и пришлось свою заявку отозвать.

По мнению эксперта, правда об этом эпизоде все равно выплывет наружу рано или поздно. Аналитик уверен, что Ереван и дальше будет контактировать с НАТО, несмотря на то, что подобные игры могут привести к угрозе безопасности южным российским границам и риску попадания в руки альянса важной стратегической информации.