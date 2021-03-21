Минобороны Армении отрицает участие страны в антироссийских учениях НАТО

Сегодня, 09:44

0

Image 16+
Минобороны Армении отрицает участие страны в антироссийских учениях НАТО

Информацию, которая вчера появилась в мировых военных СМИ о том, что Армения готовится к боевым учениям Defender Europe 2021 совместно со странами-участницами НАТО, напрочь отверг представитель главного оборонного ведомства этой страны Левон Айвазян. 

Армянский высокопоставленный военный чиновник рассказал журналистам, что в Ереване не было даже подобных предложений и мыслей по участию государства в данных учениях, а армянский флаг, который в числе других появился на снимках, опубликованных Североатлантическим альянсом – это дезинформация. Однако Левону Айвазяну не поверил популярный военный аналитик Павел Кухмиров. Опытный эксперт по мировым вооружениям глубоко уверен, что не в правилах организации НАТО подобное распространение фейков и дезинформации о своих участниках.

Военный обозреватель рассказал, что показанная на снимках Североатлантического альянса инфографика с государственными флагами стран, участвующих и привлеченных к учениям, на самом деле в реальности готовилась к печати с армянским флагом. Эту красноречивую картинку своевременно заметил военный корреспондент Александр Харченко, который и предположил, что Армения намеревается участвовать в антироссийских учениях. Позже эту информацию отодвинули на задний план, чтобы не возбуждать преждевременное любопытство. Павел Кухмиров уверен, что в планах Армении однозначно было полноценное участие страны в маневрах Defender Europe 2021 совместно с НАТО, но в этом процессе что-то пошло не так и пришлось свою заявку отозвать.

По мнению эксперта, правда об этом эпизоде все равно выплывет наружу рано или поздно. Аналитик уверен, что Ереван и дальше будет контактировать с НАТО, несмотря на то, что подобные игры могут привести к угрозе безопасности южным российским границам и риску попадания в руки альянса важной стратегической информации.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Минобороны Армении отрицает участие страны в антироссийских учениях НАТО

Сегодня, 09:44

The Economist попыталось разъяснить читателям значение российского термина «пропагондон»

Вчера, 20:24

Максим Шугалей раскритиковал доклад ООН по Ливии за ссылки на сомнительные источники

Вчера, 18:29

Российский фрегат «Адмирал Эссен» нанес ракетные удары перед американскими кораблями в Черном море

Вчера, 16:54

Sina: настоящим врагом для США является Япония, а не Россия

Вчера, 15:39

Российская подводная лодка ДЭПЛ караулила американский авианосец у острова Крит Греции

Вчера, 14:14

США намерены модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия

Вчера, 11:39

В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по РФ

Вчера, 10:14

НАТО втягивает Грузию в войну против России

Вчера, 09:04

Глава Азербайджана Алиев пригрозил России разрывом мирного соглашения с Арменией

21-03-2021, 10:09

В масштабных учениях в акватории Черного моря НАТО задействует 18 боевых кораблей

21-03-2021, 08:59

На вооружении армии Азербайджана появились новые ЗРК С-300

20-03-2021, 00:49

НАТО неделю ищет в Средиземном море исчезнувшую с радаров российскую подлодку

19-03-2021, 21:29

Проамериканские организации пытаются создать «дивный новый мир» с легализованным терроризмом

19-03-2021, 19:49

На Украине в российском роботе-сапере «Уран-6» рассмотрели средство для нападения

19-03-2021, 18:04

Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Белоруссию

19-03-2021, 14:09

Sabah: Президент России Путин действительно убил глобальную гегемонию США

19-03-2021, 09:44

Подразделения ПВО ВСУ попытались сбить российский вертолет Ми-8 под Сумами

18-03-2021, 22:44

Источник в ОПК Турции не подтвердил слухи о поставке Киеву беспилотников

18-03-2021, 17:34

Ищенко рассказал, как Запад признает Крым

18-03-2021, 15:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров