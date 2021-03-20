The Economist попыталось разъяснить читателям значение российского термина «пропагондон»

Британское издание The Economist сделало попытку объяснить своим читателям значение российского термина «пропагандон». При этом сделало оно это весьма нестандартным способом.

The Economist разместил иллюстрацию, на которой запечатлен натянутый на банан презерватив в цветах российского триколора. Сама статья посвящена проблеме дезинформации в современном мире. Авторы обращают внимание на то, что она сильно распространена в России и многие граждане огромной страны откровенно устали от пропаганды, которая исходит от голубых экранов и наводняет социальные сети.

В отличие от не соответствующей действительности информации, дезинформация распространяется с намерением ввести людей в заблуждение или манипулировать ими. По факту, это может быть одна из форм пропаганды.

«Появилось уничижительное прозвище для описания людей, которых показывают на телеэкране: «пропагандон», что буквально означает «пропаганда-презерватив», - сказано в публикации.

Если говорить уж совсем начистоту, то таким некрасивым прозвищем россияне называют представителей СМИ - журналистов, телеведущих, которые выдают в массы государственную пропаганду.