Российская подводная лодка ДЭПЛ караулила американский авианосец у острова Крит Греции

Пока НАТО искали российскую дизельную электрическую подводную лодку «Ростов-на-Дону» в Средиземном море, она могла следить за авианосцем ВМС США USS Dwight D. Eisenhower.

Как сообщает Аvia.pro , ситуация с субмариной Черноморского флота проявила множество проблем сил НАТО.

За передвижением российской подводной лодки натовские радары следят непрерывно. Во всяком случае несколько лет назад американские военные заявили, что располагают данными о нахождении всех подводных лодок РФ.

«Ростов-на-Дону» вооружена крылатыми ракетами «Калибр», поэтому натовские военные следили за ней как только она вошла в Средиземное море. Но до базы в Тартусе субмарина не дошла и «потерялась» в средиземноморье.

Пока натовские военные пытались обнаружить, где же находилась эта субмарина, российские военные следили за американским атомным авианосцем у берегов Крита.

Эксперты отмечают, что этот инцидент лишь доказал наличие множества проблем у НАТО. Даже получив информацию о том, из какого пункта вышла подлодка, имея достаточно точные сведения о глубинах и рельефе Средиземного моря, натовские военные «потеряли» российскую субмарину.