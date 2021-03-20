США намерены модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия

Пентагон вознамерился оперативно модернизировать программное обеспечение противоракетной обороны (ПРО) в связи с новыми разработками потенциального противника. Если говорить конкретно, то по причине появления у России гиперзвукового оружия.

Как передает RT, ссылаясь на документ Агентства по противоракетной обороне США, в планах Вашингтона - усовершенствование системы командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC). Она - ключевой элемент ПРО. При этом модернизацию военное ведомство хочет провести как можно быстрее, учитывая «активность противника». Хотя в целом это процесс не быстрый. На каждый этап, когда вводится новый функционал, требуется от 24 до 36 месяцев. И только после этого можно приступать к испытаниям.

«В последнее время противник стремительно разрабатывает новые сложные и перспективные средства поражения, в том числе гиперзвуковые планирующие боевые блоки, а также сверхзвуковые, дозвуковые и гиперзвуковые высокоманёвренные крылатые ракеты. В этой связи назревает необходимость ускорения темпов развития C2BMC для сохранения превосходства...», - сказано в документе.

С учетом этого агентство по ПРО изыскивает идеи и варианты, как можно быстро провести модернизацию C2BMC, да еще так, чтобы ускорение темпов не отразилось на работоспособности актуальной версии американской системы ПРО.