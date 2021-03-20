Российский фрегат «Адмирал Эссен» нанес ракетные удары перед американскими кораблями в Черном море

Сегодня, 16:54

Александр Зуев

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Российский фрегат «Адмирал Эссен» нанес ракетные удары перед американскими кораблями в Черном море

Российский флот нанес предупредительные ракетные удары по трем кораблям ВМС США. Таким образом, Россия продемонстрировала американскому военному командованию готовность пойти на радикальные методы по обеспечению защиты своих границ. Как выяснилось, российский фрегат «Адмирал Эссен» отстрелялся по американским кораблям, проводившим маневры в рамках учения НАТО «Sea Shield 21» крылатыми ракетами «Калибр».

Данных о том, в каком районе Черного моря проходили стрельбы, нет. На каком расстоянии велась стрельба по целям неизвестно.

Отметим, что «Sea Shield 21» - крупнейшие в черноморской акватории за последние несколько лет учения. Однако Россия показала, что любые действия НАТО не помешают ей отстаивать свои интересы.

Сообщается, что все запущенные с российского фрегата крылатые ракеты успешно поразили заданные цели. Как отметили военные специалисты, Россия успешно отработала пуски ракет, а также продемонстрировала США и североатлантическому альянсу готовность использовать вооружение, если есть хоть малейшая угроза для РФ, пишет avia.pro.

Ранее стало известно, что в черноморских водах будут находиться шесть российских дизель-электрических субмарин проекта «Варшавянка», которые считаются одними из самых скрытных в мире.

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