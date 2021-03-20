В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по РФ

Сегодня, 10:14

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В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по РФ

В середине марта стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки осуществили совместный тренировочный полет вдоль побережья Великобритании, Гренландии и Исландии. Как раз в данном районе с высокой степенью вероятности в любой момент времени возможно появление российских боевых самолетов и судов, контролирующих побережье Российской Федерации.

«Весь мир увидел тот факт, что американские стратегические ракетоносцы B-1B и B-2 действуют совместно, осуществляя разведывательные полеты за полярным кругом. Подобные действия показывают всему мировому сообществу, что Соединенные Штаты Америки действительно готовы реально задействовать некоторые из своих наиболее мощных воздушных средств в регионе, при возникновении таких обстоятельств, когда они вынуждены будут противостоять российским операциям в этих районах в будущем», — сообщают военные американские СМИ.

В публикациях специальных изданий отмечается, что, в частности, для нанесения ударов бомбардировщик B-1B Lancer может использовать ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и AGM-158C Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM), тогда как малозаметный B-2 Spirit — применить ядерное оружие. На протяжении февраля в военно-политических изданиях уже появлялись статьи, где авторы выкладывали свои аналитические размышления по тому поводу, что совсем нетрудно представить себе будущий конфликт Россия-НАТО, в котором группам стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52 Stratofortress ВВС США будет поставлена задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории. СМИ выражают опасение, что в такой критической ситуации ядерный конфликт может быть неизбежным.

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