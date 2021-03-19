В масштабных учениях в акватории Черного моря НАТО задействует 18 боевых кораблей

Только недавно финишировали масштабные учения НАТО в Черном море под названием «Посейдон 21», а уже стартовали новые. В маневрах «Sea Shield 2021», которые эксперты назвали крупнейшими за последние десять лет учения рядом с Крымом, будут задействованы сразу 18 боевых кораблей Альянса, а также боевая авиация и самолеты-шпионы.

По данным Телеграм-канала «Оперативная линия», в учениях примут участие ВМС Штатов, Румынии, Польши и Болгарии, а также Турции, Испании и Нидерландов. В маневрах будут задействованы фрегаты, ракетные крейсеры и эсминцы. Предполагается, что в общей сложности в отработке примут участие порядка 2400 человек

Отметим, что нынешние учения начались довольно нестандартно - еще до того, как все корабли прибыли к объявленному месту сбора.

Цель маневров еще не озвучивалась, но можно не сомневаться в том, что она стандартная и направлена на «сдерживание России» в Черном море.

Также можно с высокой долей вероятности утверждать, что Россия решится на проведение встречных военных учений в акватории Черного моря.