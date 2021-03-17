Проамериканские организации пытаются создать «дивный новый мир» с легализованным терроризмом

Сегодня, 19:49

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Проамериканские организации пытаются создать «дивный новый мир» с легализованным терроризмом

В России теперь тоже запущен механизм по легализации террористических группировок в интересах США, считает редакция Telegram-канала «Рыбарь». 

Ряд организаций занимаются проработкой отношения общества к радикальным группировкам. На международной арене эта деятельность отведена американской НПО International Crisis Group, а в России кампанию ведут различные иноагенты при активной поддержке «Новой газеты». Об этом в беседе с «Блокнотом» заявили авторы аналитического Telegram-канала «Рыбарь». 

Специалисты International Crisis Group ранее предложили пересмотреть отношение к террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность организации запрещена в России). По мнению экспертов из НПО, в интересах США стоит рассмотреть радикальную группировку как альтернативу действующей власти в Сирии. 

Вашингтон использует старые лекала по вовлечению боевиков в процессы мирного урегулирования, продвигая идею о том, что без них невозможно вести диалог. В результате радикалы занимают посты депутатов, становятся востребованными спикерами западной прессы и организовывают целые политические штабы.

«Одновременно с этим проводятся масштабные пиар-кампании по обелению образа вчерашних террористов и подчеркиванию их положительной роли. А затем под эгидой мирного демократического процесса вчерашние убийцы и террористы становятся избранными депутатами, политиками и достоинствами нации. Но суть-то от этого не меняется: те, кто занимался грабежами, насилием и террором на протяжении долгих лет, не станут законопослушными гражданами и чиновниками от народа», — полагают собеседники издания. 

В России работой над репутацией террористов занимаются всевозможные НКО, которые (как и International Crisis Group) существуют за счет западных грантов. Ранее они взялись за историю брата ликвидированного в Сирии боевика «Исламского государства» (запрещено в РФ), который обратился в СК России, потребовав расследовать его ликвидацию. 

«Если сюда присовокупить попытки организаций-иноагентов легализовать террористов в российском суде — как, например, в случае с братом ликвидированного в Сирии ИГиловца (ИГ, «Исламское государство», запрещено в РФ), чьи интересы яростно отстаивают «Новая газета» и «Репортеры без границ», — то мы получаем тот самый дивный новый мир, который продвигают International Crisis Group», — уверены авторы Telegram-канала «Рыбарь».


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