На Украине в российском роботе-сапере «Уран-6» рассмотрели средство для нападения

Сегодня, 18:04

Ольга Громова

0

Image 16+
На Украине в российском роботе-сапере «Уран-6» рассмотрели средство для нападения

Украинские журналисты высоко оценили российский робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», хотя и предположили, что он может использоваться как средство для нападения. Об этом пишет «Военное дело».

Киевские обозреватели особенно отметили тот факт, что один комплекс способен заменить до 20 саперов и, тем самым, исключить риски гибели для них. В публикациях говорится, что Россия заявляет эффективность комплекса на расстоянии в тысячу метров, но на деле это не более 800. Робот в состоянии вынести взрыв заряда, эквивалентного 60 килограммам тротила, и остаться неповрежденным.

Авторы материала прогнозируют, что «Уран-6» может быть поставлен на вооружение Черноморского флота России и использоваться российской армией для вторжения в Украину.

«Внедрение «Урана-6» является признаком подготовки подразделений к наступательным операциям или высадке десанта», - рассуждают журналисты.

Обозначили они и возможные направления. По мнению представителей СМИ, высадка может быть осуществлена на участке от Мариуполя до Бердянска и от Скадовска на Одессу. Комплексы могут быть транспортированы к месту высадки тяжелыми военными вертолетами либо десантным кораблями.

Военные аналитики из Украины полагают, что робокомплексы могут быть довольно оперативно развернуты, после чего займутся созданием проходов в минных полях, а также устранением инженерных заграждений. В результате, «Уран-6» могут существенно помочь десанту в преодолении прибрежной полосы.

«По классике, если в первом акте на стену повесили ружье, то рано или поздно, оно выстрелит», - резюмировали в Украине.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Проамериканские организации пытаются создать «дивный новый мир» с легализованным терроризмом

Сегодня, 19:49

На Украине в российском роботе-сапере «Уран-6» рассмотрели средство для нападения

Сегодня, 18:04

Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Белоруссию

Сегодня, 14:09

Sabah: Президент России Путин действительно убил глобальную гегемонию США

Сегодня, 09:44

Подразделения ПВО ВСУ попытались сбить российский вертолет Ми-8 под Сумами

Вчера, 22:44

Источник в ОПК Турции не подтвердил слухи о поставке Киеву беспилотников

Вчера, 17:34

Ищенко рассказал, как Запад признает Крым

Вчера, 15:44

Отказ КНР от госдолга США эксперты сочли предвестником грядущей войны

Вчера, 14:34

Несправедливость – глава ФЗНЦ высказался о заключенной в США россиянке

Вчера, 11:29

В США потерпел крушение стелс-истребитель F-22

17-03-2021, 23:19

Эксперт объяснил причины убедительной победы Армении в первой карабахской войне

17-03-2021, 13:29

Contra Magazin: американские генералы-неудачники не победили ни в одной войне

17-03-2021, 07:39

Юридическая пустышка: эксперт об обращении брата игиловца в Следственный комитет РФ

16-03-2021, 21:49

Британия расширит свое военное присутствие в разных частях мира

16-03-2021, 20:39

В США призвали вытеснить Россию из Карабаха

16-03-2021, 16:24

Президент Турции Эрдоган призвал Запад поддержать его в борьбе с Асадом

16-03-2021, 15:49

Sina: насмешки россиян над американскими самолетами привели в ярость Великобританию

16-03-2021, 12:39

Столтенберг считает отсутствие угрозы со стороны России заслугой НАТО

15-03-2021, 22:14

Журналисты «Новой газеты» пытаются обелить террористов через СК РФ

15-03-2021, 21:59

В Турции произошла крупнейшая с декабря вспышка коронавируса: курорты в оранжевой зоне

15-03-2021, 17:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров