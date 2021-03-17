На Украине в российском роботе-сапере «Уран-6» рассмотрели средство для нападения

Украинские журналисты высоко оценили российский робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», хотя и предположили, что он может использоваться как средство для нападения. Об этом пишет «Военное дело».

Киевские обозреватели особенно отметили тот факт, что один комплекс способен заменить до 20 саперов и, тем самым, исключить риски гибели для них. В публикациях говорится, что Россия заявляет эффективность комплекса на расстоянии в тысячу метров, но на деле это не более 800. Робот в состоянии вынести взрыв заряда, эквивалентного 60 килограммам тротила, и остаться неповрежденным.

Авторы материала прогнозируют, что «Уран-6» может быть поставлен на вооружение Черноморского флота России и использоваться российской армией для вторжения в Украину.

«Внедрение «Урана-6» является признаком подготовки подразделений к наступательным операциям или высадке десанта», - рассуждают журналисты.

Обозначили они и возможные направления. По мнению представителей СМИ, высадка может быть осуществлена на участке от Мариуполя до Бердянска и от Скадовска на Одессу. Комплексы могут быть транспортированы к месту высадки тяжелыми военными вертолетами либо десантным кораблями.

Военные аналитики из Украины полагают, что робокомплексы могут быть довольно оперативно развернуты, после чего займутся созданием проходов в минных полях, а также устранением инженерных заграждений. В результате, «Уран-6» могут существенно помочь десанту в преодолении прибрежной полосы.

«По классике, если в первом акте на стену повесили ружье, то рано или поздно, оно выстрелит», - резюмировали в Украине.