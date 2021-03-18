НАТО неделю ищет в Средиземном море исчезнувшую с радаров российскую подлодку

Вчера, 21:29

Ольга Громова

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НАТО неделю ищет в Средиземном море исчезнувшую с радаров российскую подлодку

Подводная лодка Черноморского флота России «Ростов-на-Дону» с радаров кораблей НАТО в Средиземном море исчезла еще неделю назад. Попытки противолодочных сил Альянса пока не увенчались успехом. Между тем субмарина находится на связи с российским командованием и передает информацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в ЧФ.

Собеседник агентства признал, что у НАТО огромные возможности в Средиземном море. Однако уровень скрытности российской субмарины Альянсу оказался не по зубам.

«Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — констатировал источник.

Газета News Israel, сообщая новость об «исчезновении» российской подлодки, отметила, что этот факт вызвал глубокую озабоченность у руководства ВМС. Виной этому стала способность подлодки собирать конфиденциальную информацию.

Ранее сегодня со слов командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова стало известно, что все шесть подводных лодок Черноморского флота России вышли в море и находятся на боевом дежурстве.

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