На вооружении армии Азербайджана появились новые ЗРК С-300

Необычная комплектация азербайджанских С-300, которые были задействованы в рамках совместных учений с Турцией, вызвали вопросы у военных экспертов. На предоставленной видеозаписи с проведенных учений, конструкция азербайджанских ПВО С-300 имеет нестандартную модификацию, что возможно является результатом модернизации орудия. Об этом пишет «Avia.pro».

Проанализировав видеозапись с совместных турецко-азербайджанских учений, специалисты обратили внимание на нетипичный вид задействованных С-300, которые имели нехарактерно длинную пусковую установку. Эксперты предполагают, что Азербайджан до вступления в карабахский конфликт мог модернизировать установку таким образом, чтобы армянские атаки не достигали своей цели — это частично объясняет факт, почему ни одна атака Армении на районы ПВО Азербайджана в противостоянии за Нагорный Карабах не была успешной.

В то же время эксперты указали на схожесть внешнего вида модернизированных С-300 на новые С-400, что стало причиной нового предположения. Не исключено, что данные комплексы на самом деле являются имитацией российского оружия, и Азербайджан совместно с Турцией на самом деле проводил отработку ударов по российскому вооружению.