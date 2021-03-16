Ищенко рассказал, как Запад признает Крым

Политолог Ростислав Ищенко полагает, что страны Запада, которыми движет обычный эгоизм и собственные интересы, в ближайшее время могут признать Крым российским. Своим мнением он поделился с «Южный Федеральный» .

Немецкий депутат Вальдемар Гердт недавно отличился довольно резонансным высказыванием. Он заявил, что ЕС может признать Крым территорией России, но лишь в одном случае - при полной смене действующих политических элит. В данный момент из-за ярко выраженного антироссийского настроя подобное невозможно.

Ищенко же, в свою очередь, уверен, что Крым будет признан российским и без смены элит.

«Признать Крым или нет - это личное дело отдельного государства. Каждая страна будет опираться на свои эгоистичные интересы, а они, как мы все знаем, имеют свойство быстро меняться», - растолковал политолог.

В качестве наглядного примера Ростислав Ищенко привел статус Китая. Многие западные страны поддерживали его в течение длительного времени, но после того как Китай увеличил свое геополитическое влияние, а в стране произошел бурный экономический рост, их позиция кардинальным образом изменилась. В Тайване начали закрываться посольства, а некоторые дипмиссии переместились в Пекин. Тем самым страны продемонстрировали, что им близка позиция с Китаем.

Политолог уверен, что в ситуации с Крымом все произойдет по такому же сценарию.