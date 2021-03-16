Несправедливость – глава ФЗНЦ высказался о заключенной в США россиянке

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в своём телеграм-канале рассказал о безуспешной попытке связаться с Генконсульством РФ в Хьюстоне для выяснения судьбы россиянки Миры Тэрады. Социолог написал, что один из указанных телефонных номеров оказался факсом, а по второму никто не отвечал с 14:00 до 16:30, или звонок обрывался после третьего гудка.

«Как нашим соотечественникам дозвониться в консульство или попасть на прием? Неужели короткие гудки – это все, на что они могут надеяться, попав за границей в беду?», - задался вопросом социолог.

Максим Шугалей лично следит за судьбой соотечественницы, которая с 29 января незаконно удерживается в Луизианской тюрьме. Президент ФЗНЦ выяснил, что тюремный счет россиянки пуст, и пополнить его нельзя по причине отсутствия у семьи знакомых в США. Он также добавил, что незаконное удержание Тэрады в тюрьме просто чудовищно.

На минувшей неделе советник Генконсульства РФ в Хьюстоне Дмитрий Просвиркин заявил о готовности американского внешнеполитического ведомства выдать свидетельство на возвращение Тэрады в Россию после того, как определят дату её депортации. Дипломат также добавил, что российская сторона подала необходимые документы 18 февраля, а 1 марта было подтверждено гражданство Тэрады.

Президент ФЗНЦ задался вопросом, почему необходимые для россиянки документы начали готовиться только после нарушения срока её освобождения.

По словам Шугалея, Просвиркин направил письмо матери Тэрады – Светлане Рогожиной, в котором сообщил о намерении связаться с понедельник с офицером миграционной службы для установления точной даты освобождения. Однако на данный момент никаких результатов все еще нет.

Напомним, Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан в 2019 году были задержаны ливийскими террористами. 18 месяцев их удерживали в ливийской тюрьме «Митига». Благодаря усилиям со стороны России, они были освобождены в 2020 году. Глава ФЗНЦ отметил большую роль российского бизнесмена Евгения Пригожина в своем спасении, поблагодарив его за всестороннюю поддержку. После освобождения Максим Шугалей посвятил свою деятельность помощи россиянам, которые по каким-либо обстоятельствам попали в трудную ситуацию за пределами нашей страны.