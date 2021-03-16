Несправедливость – глава ФЗНЦ высказался о заключенной в США россиянке

Сегодня, 11:29

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Несправедливость – глава ФЗНЦ высказался о заключенной в США россиянке

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в своём телеграм-канале рассказал о безуспешной попытке связаться с Генконсульством РФ в Хьюстоне для выяснения судьбы россиянки Миры Тэрады. Социолог написал, что один из указанных телефонных номеров оказался факсом, а по второму никто не отвечал с 14:00 до 16:30, или звонок обрывался после третьего гудка.

«Как нашим соотечественникам дозвониться в консульство или попасть на прием? Неужели короткие гудки – это все, на что они могут надеяться, попав за границей в беду?», - задался вопросом социолог.

Максим Шугалей лично следит за судьбой соотечественницы, которая с 29 января незаконно удерживается в Луизианской тюрьме. Президент ФЗНЦ выяснил, что тюремный счет россиянки пуст, и пополнить его нельзя по причине отсутствия у семьи знакомых в США. Он также добавил, что незаконное удержание Тэрады в тюрьме просто чудовищно. 

На минувшей неделе советник Генконсульства РФ в Хьюстоне Дмитрий Просвиркин заявил о готовности американского внешнеполитического ведомства выдать свидетельство на возвращение Тэрады в Россию после того, как определят дату её депортации. Дипломат также добавил, что российская сторона подала необходимые документы 18 февраля, а 1 марта было подтверждено гражданство Тэрады. 

Президент ФЗНЦ задался вопросом, почему необходимые для россиянки документы начали готовиться только после нарушения срока её освобождения. 

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей

По словам Шугалея, Просвиркин направил письмо матери Тэрады – Светлане Рогожиной, в котором сообщил о намерении связаться с понедельник с офицером миграционной службы для установления точной даты освобождения. Однако на данный момент никаких результатов все еще нет. 

Напомним, Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан в 2019 году были задержаны ливийскими террористами. 18 месяцев их удерживали в ливийской тюрьме «Митига». Благодаря усилиям со стороны России, они были освобождены в 2020 году. Глава ФЗНЦ отметил большую роль российского бизнесмена Евгения Пригожина в своем спасении, поблагодарив его за всестороннюю поддержку. После освобождения Максим Шугалей посвятил свою деятельность помощи россиянам, которые по каким-либо обстоятельствам попали в трудную ситуацию за пределами нашей страны.

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