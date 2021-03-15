Эксперт объяснил причины убедительной победы Армении в первой карабахской войне

Аналитик объяснил причины убедительной победы Армении в первой карабахской войне.

Как заявил военный эксперт Айк Наапетян, исход первого карабахского конфликта 1992-1994 годов решили военный опыт штабных генералов и большое количество простых патриотов. Тогда Армения одержала безоговорочную победу. Об этом сообщает телеканал Live News (Армения).

Вместе с тем в то время по технике, вооружению, личному составу Азербайджан значительно превосходил своего соперника. К тому же у него было мощное финансирование и поддержка зарубежных союзников. Однако у них не было главного:

«У них не было профессиональных старших офицеров, профессиональной военной верхушки, способных возглавить войну», — отметил Наапетян.

Он напомнил, что в рядах командующих армянской армией были военные с огромным опытом работы на ответственных постах в Генеральном штабе Вооруженных сил СССР. Они смогли не только успешно организовать оборону, но сплотили и личный состав, и большую армию добровольцев.

«Эти люди имели гигантский военный опыт и волевые качества», — отметил Наапетян.

Не менее важной силой стал подлинный патриотизм солдат, который, как считает Наапетян, был привит еще советским воспитанием.

«Патриотизм не имеет никакого отношения к почитанию материальных благ. Это противоположные понятия, потому что «любить» — это означает «отдавать» и, защищая свою страну, ты чем-то жертвуешь, что-то от себя отдаешь, иногда даже жизнь», — заявил бывший военный.

На сегодня, отметил эксперт, эти преимущества армяне уже утратили, поэтому свою последнюю войну они проиграли.