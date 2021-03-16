В США потерпел крушение стелс-истребитель F-22

Информационно-новостное агентство Avia.pro сообщило, что ВВС США потеряли стелс-истребитель F-22 Raptor.

Как стало известно, двое суток назад на территории военной авиабазы в штате Флорида потерпел крушение боевой самолет. Инцидент произошел около 15:30 по местному времени. Ранее считалось, что это был истребитель F-16. Но вскоре появились сообщения о том, что речь идет о крушении истребителя F-22.

Пилот, который приземлился в самолете после чрезвычайной ситуации, уже доставлен в медучреждение. В каком он сейчас состоянии, неизвестно.

Сейчас ведется расследование причины крушения истребителя. F-22 был приписан к 325-му истребительному авиаполку, технически базирующемуся на базе ВВС Тиндалл во Флориде.

Истребитель получил серьезные повреждения, но его можно восстановить. Как стало известно, у истребителей пятого поколения есть проблема с передней стойкой шасси. Ранее произошли три аналогичных аварии, что связано с техническими недоработками.