В США потерпел крушение стелс-истребитель F-22

Вчера, 23:19

Александр Зуев

0

Image 16+
В США потерпел крушение стелс-истребитель F-22

Информационно-новостное агентство Avia.pro сообщило, что ВВС США потеряли стелс-истребитель F-22 Raptor.

Как стало известно, двое суток назад на территории военной авиабазы в штате Флорида потерпел крушение боевой самолет. Инцидент произошел около 15:30 по местному времени. Ранее считалось, что это был истребитель F-16. Но вскоре появились сообщения о том, что речь идет о крушении истребителя F-22.

Пилот, который приземлился в самолете после чрезвычайной ситуации, уже доставлен в медучреждение. В каком он сейчас состоянии, неизвестно.

Сейчас ведется расследование причины крушения истребителя. F-22 был приписан к 325-му истребительному авиаполку, технически базирующемуся на базе ВВС Тиндалл во Флориде.

Истребитель получил серьезные повреждения, но его можно восстановить. Как стало известно, у истребителей пятого поколения есть проблема с передней стойкой шасси. Ранее произошли три аналогичных аварии, что связано с техническими недоработками.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В США потерпел крушение стелс-истребитель F-22

Вчера, 23:19

Эксперт объяснил причины убедительной победы Армении в первой карабахской войне

Вчера, 13:29

Contra Magazin: американские генералы-неудачники не победили ни в одной войне

Вчера, 07:39

Юридическая пустышка: эксперт об обращении брата игиловца в Следственный комитет РФ

16-03-2021, 21:49

Британия расширит свое военное присутствие в разных частях мира

16-03-2021, 20:39

В США призвали вытеснить Россию из Карабаха

16-03-2021, 16:24

Президент Турции Эрдоган призвал Запад поддержать его в борьбе с Асадом

16-03-2021, 15:49

Sina: насмешки россиян над американскими самолетами привели в ярость Великобританию

16-03-2021, 12:39

Столтенберг считает отсутствие угрозы со стороны России заслугой НАТО

15-03-2021, 22:14

Журналисты «Новой газеты» пытаются обелить террористов через СК РФ

15-03-2021, 21:59

В Турции произошла крупнейшая с декабря вспышка коронавируса: курорты в оранжевой зоне

15-03-2021, 17:34

Более 100 российских военных погибли за время операции в Сирии

15-03-2021, 15:24

Der Tagesspiegel: Западе боится, что Арктика станет для России новым Крымом

15-03-2021, 13:49

Поляки после учений расхвалили российские истребители МиГ-29 и раскритиковали американские F-16

15-03-2021, 13:14

Фармкомпании Индии назвали США угрозой для производства вакцин

15-03-2021, 13:04

Два военных самолета НАТО спровоцировали российские С-400 в Крыму

15-03-2021, 10:34

InsideOver: РФ жестким маневром закрыла Севморпуть для военных кораблей США

14-03-2021, 21:04

Великобритании предрекли всестороннее поражение в случае войны с Россией

14-03-2021, 18:04

Азербайджан стянул к границе с Арменией 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 танков

13-03-2021, 20:14

Истребители МиГ-21 уничтожили в Ливии до 50 беспилотников Bayraktar TB2 Турции за 2 года

13-03-2021, 19:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров