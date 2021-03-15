Contra Magazin: американские генералы-неудачники не победили ни в одной войне

Сегодня, 07:39

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Contra Magazin: американские генералы-неудачники не победили ни в одной войне

Австрийский журналист онлайн-издания Contra Magazin заявил, что США не удается побеждать в боях даже при наличии сильнейшей армии и сотни военных баз по всему мире. Об этом сообщает «Евразия Daily».

По словам автора, США, претендующие на контроль всего мира, хотят вторгнуться в большую часть мировых государств, чтобы сменить режим правления. На повестке дня по-прежнему остаются Россия, Беларусь, Китай, Куба, Сирия, Иран, и Северная Корея.

В попытке дать ответ на вопрос о том, когда американской армии действительно удавалось выиграть войну, Мейер отмечает, что, по мнению США, они выиграли и Первую и Вторую мировые войны, однако основной вклад в победу над фашистом внес все же Советский Союз.

Что касается воин в Корее, Вьетнаме, Ираке и Ливии, то здесь все привело либо к перемирию, либо к хаосу, либо к выводу войск. А на войну в Афганистане за 20 лет были потрачены миллиарды долларов.

Чего же пытаются добиться «поджигатели войны в Пентагоне», остается загадкой. Сколько же еще американских военнослужащих должно погибнуть ради интересов миллиардеров с Уолл-стрит?

В итоге Мейер пришел к выводу, что в мире нет таких врагов, которые лишь ищут возможности завоевать США. По сути, Соединенные Штаты сами постоянно атакуют и пытаются завоевать другие государства.

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