Юридическая пустышка: эксперт об обращении брата игиловца в Следственный комитет РФ

Журналисты «Новой газеты» подняли историю 2017 года ради создания опасного прецедента с обращением брата боевика ИГ в следственные органы России.

Редакция «Новой газеты» 15 марта сообщила, что брат ликвидированного четыре гора назад в Сирии боевика «Исламского государства» (организация запрещена в России) подал заявление в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело. В подаче документов ему помогли адвокаты «Мемориала» (признан иноагентом в России). «Новая» ранее опубликовала видео, на котором якобы бойцы некой «ЧВК Вагнера» якобы ликвидируют радикала.

Управляющий партнер юридической компании "CLC" Наталья Шатихина объяснила, почему требования родственника исламиста являются юридическими пустышками.

По ее словам, в российском законодательстве нет возможности для проведения следственных действий за рубежом и вряд ли «Новой газете» удастся создать такой прецедент.

«У нас, как и в большинстве стран, подследственность основная по месту совершения. Если говорить о совершении преступления за пределами России, то ст. 12 УК РФ пространства для фантазии не оставляет. Это либо совершили наши граждане за пределами РФ, либо иностранцы, но потерпевшие - наши. При этом, это должно быть преступлением у них, и у нас», — пишет Шатихина в своем Telegram-канале.

Очевидно, что такие простейшие юридические нормы должны быть известны даже плохо подготовленному адвокату. Либо «Мемориал» испытывает кадровый голод по выпускникам юрфака, либо вся эта история — тщательно спланированная провокация.

«Это же вмешательство в суверенитет другого государства, руку на сердце положа. Ужас это все ужасный, но нормы права никто не отменял», — комментирует Шатихина требования заявителя.

«Новая газета» и «Мемориал» ранее уже были замечены в своем особом отношении к террористам, которых они часто называют «потерпевшими» и «политзаключенными».