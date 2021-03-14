В США призвали вытеснить Россию из Карабаха

В США не скрывают своего недовольства растущим влиянием России в Закавказье, и в особенности тем, что она сыграла ключевую роль в урегулировании военного конфликта в Нагорном Карабахе. У Вашингтона - свои планы на регион, в том числе распространение собственного влияния на бывшие советские республики, которые только в ноябре закончили воевать.

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, провозглашая речь в Каспийском политическом центре в Вашингтоне, прямым текстом сказал, что растущее влияние РФ в НКР США откровенно пугает, пишет Milliyet. Дипломат уверен, что Вашингтону надо срочно наверстать упущенное и вернуть свое место в регионе, самому выступив в роли миротворца. Тем более что ресурсы страны позволяют повлиять на экономику и энергетическую безопасность. Он призвал власти США активнее вытеснять Россию в Карабахе.

Несколько других спикеров, которые также держали речь в Каспийском центре, заявили, что Азербайджан надо признать победителем вооруженного конфликта в НКР.