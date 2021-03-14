Президент Турции Эрдоган призвал Запад поддержать его в борьбе с Асадом

Запад должен помощь Турции в противостоянии с режимом Башара Асада. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Bloomberg опубликовал статью турецкого лидера, в которой он заявляет, что Турция нуждается в помощи западных стран в войне в Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что за последние несколько лет Европа и США стали меньше интересоваться проблемами на Ближнем Востоке. Турция же, по его словам, продолжает бороться с сирийским режимом. Он отметил, что турецкие военные продолжают наносить удары по позициям сирийского режима с целью «остановить очередное наступление на провинцию Идлиб», где, по его словам, сохранился последний оплот оппозиции.

«Страны, которые в то время восхваляли Турцию, быстро забыли о гуманитарном кризисе в Сирии — отчасти из-за пандемии коронавируса. Гражданская война в Сирии снова превратилась во вчерашние новости — пока Запад снова не почувствует укол совести», — заявил Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, удастся ли добиться завершения сирийского кризиса, зависит от поддержки Западом Турции в борьбе за права сирийского народа. Он подчеркнул, что Анкара отвергает «любой план, не отвечающий требованиям сирийского народа к человеческому достоинству».

Также Эрдоган рассказал, что в Анкаре надеются на выполнение предвыборных обещаний Джо Байдена по поводу ситуации в Сирии.

Война в Сирии идет с 2011 года, когда сирийцы начали выходить на мирные демонстрации против президента Башара Асада. Мирные демонстрации переросли в гражданскую войну, а на территории Сирии начали скапливаться террористические группировки. Россия отправила в Сирию свои войска для борьбы с ними и оказала поддержку официальному Дамаску в освобождении страны от боевиков.