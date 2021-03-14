Sina: насмешки россиян над американскими самолетами привели в ярость Великобританию

Сегодня, 12:39

Александр Зуев

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Sina: насмешки россиян над американскими самолетами привели в ярость Великобританию

Российские специалисты заявили, что самый дорогой военный самолет в истории США, F-35 пятого поколения, не оправдал надежд Пентагона и иностранных партнеров, так как машина часто ломается и обходится недешево в эксплуатации. Известно, что стоимость одной боевой единицы составляет 80 миллионов фунтов, почасовые эксплуатационные расходы — свыше 90 тысяч фунтов. 

ВВС Великобритании придется хорошо потратиться для того, чтобы истребители США могли полетать в небе. Экономия на вооружении чревата снижением боеспособности британской армии. Специалисты в Великобритании отмечают, что истребители F-35 банкротят армию Соединенного Королевства.

В Лондоне полагают, что подобное развитие событий рассмешит Россию, которая давно предупреждала о неэффективности F-35.

Подобные высказывания привели в ярость британцев, которые считаются преданными союзниками США и не допускают острых выпадов в адрес партнеров. Как отмечают обозреватели китайского издания Sina, британская армия в последнее время испытывает трудности с модернизацией вооружения, пишет politros.com. Недавно специалисты сделали вывод, что бронетанковым силам Великобритании предрекли разгром в противостоянии с Россией.

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