НАТО развертывает в 230 километрах от Крыма 54 тактические комплексы HIMARS

Сегодня, 13:54

Анна Лисова

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НАТО развертывает в 230 километрах от Крыма 54 тактические комплексы HIMARS
Тактический ракетный комплекс HIMARS

В Румынию прибыли сразу 54 комплекса HIMARS, созданные в США и используемые для запуска ракет средней дальности. 

Тактические ракетные комплексы HIMARS, отмечают эксперты, будут развернуты на расстоянии в 230 км от Крыма, передает Аvia.pro. Они могут вести стрельбу ракетами с дальностью поражения до 300 километров. 

Ранее в СМИ прозвучала информация о развертывании на территории Румынии 18 установок, но теперь же стало известно, что эта страна НАТО заместит у себя 54 пусковые установки HIMARS.

Центр анализа мировой торговли оружием сообщает, что эти установки поступят на вооружение 81-го батальона оперативно-тактических ракет (Фокшаны). Он будет первым в Румынии батальоном, который получит на вооружение эти системы. 

Эксперты объясняют, что эти комплексы могут использоваться не только для пусков реактивных снарядов, но и тактических ракет. То есть, их возможности позволяют с территории Румынии поражать цели на территории России. 

Известно, что по меньшей мере каждый из поставленных в Румынию комплексов имеет на своем вооружении как минимум одну оперативно-тактическую ракету M57 (ATACMS).

Эксперты отмечают, что такие действия НАТО вынуждают Россию на ответные меры. Поэтому в Крыму, скорее всего, будут развернуты дополнительно ОТРК, которые смогут наносить удар по румынской территории. 

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